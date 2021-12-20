Проверяйте магазин каждый день в 11 утра по восточному времени, чтобы узнать о новых подарках

В своем стремлении конкурировать с гигантом в области распространения компьютерных игр Steam, Epic ничего не сдерживает в этом году. В этот праздничный сезон Epic Games Store в дополнение к 15 бесплатным играм (по одной новой игре каждый день) предлагает купоны в 10 долларов на каждую цифровую копию игры по цене от 14,99 доллара и выше.

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Все это в лишь дополнение к распродажам в конце года на множество игр. Каких-либо ограничений на количество использования этой скидкой в размере 10 долларов нет. Если каждая игра в вашей корзине Epic Games Store стоит более 14,99 долларов (до 50 предметов одновременно), то вы экономите 500 долларов на общей цене. И вы можете развернуться и загрузить еще 50 игр, если вам так хочется.

Чтобы получить удовольствие от бесплатных игр Epic, необходимо добавить их. Поэтому теперь у вас есть причина возвращаться в магазин ежедневно в 11:00 по восточному времени, чтобы узнать, что нового. Первой игрой, опубликованной в четверг, 16 декабря (обычное еженедельное обновление), была Shenmue III, долгожданное продолжение криминального приключенческого сериала в стиле нуар, вдохновившего на создание таких современных игр, как игры Yakuza. Второй день – это Neon Abyss, пиксельный шутер с элементами Roguelike.

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Бесплатные игры можно добавить в главном приложении Epic Games Store для Windows или MacOS, либо войдя на сайт.