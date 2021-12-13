К чему может привести несоблюдение правил безопасности...

В здании никого не было, когда 3 декабря загорелся трехэтажный центр обработки данных в Чиангмае, и пожар быстро локализовался, прежде чем он перекинулся на близлежащие строения. Но, по данным ChiangMaiCityLife.com, в результате пожара было уничтожено 72 сервера, стоимость оборудования оценивается примерно в два миллиона бат (примерно 60 000 долларов).

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Хотя в первоначальном новостном сообщении серверы не называются компьютерами для майнинга криптовалют, проницательные интернет-пользователи заметили, что сгоревшие корпуса серверов на одной фотографии выглядят как смесь специально созданных майнеров ASIC и майнинга на базе GPU. Неясно, что вызвало пожар, хотя десятки серверов в непосредственной близости, обрабатывающие цифры и генерирующие огромное количество тепла в поисках коммерческой псевдовалюты, вероятно, находятся в списке подозреваемых.

В майнинге криптовалюты используется мощное компьютерное оборудование как для проверки транзакций существующих «монет», так и для создания новых в децентрализованной системе, которая полагается на криптографию, а не на традиционные экономические институты. Биткоин и другие криптовалюты часто критикуются как просто коммерческие средства хранения богатства вместо жизнеспособных альтернатив существующим валютным системам, а огромное количество электроэнергии, необходимое для поддержания работы этих систем и создания спекулятивной стоимости, становится экологическим кошмаром .

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Пусть это станет уроком для геймеров и крипто-майнеров во всем мире. Правильная вентиляция и охлаждение необходимы для работы вашего компьютера и постоянной безопасности в любом здании, в котором он находится.