В Crossmark появились тесты процессора

Komachi_Ensaka откопал то, что кажется первым тестом для процессоров Intel Raptor Lake. Хотя Alder Lake вышла совсем недавно, Intel уже готовит почву для своего преемника.

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Программное обеспечение Crossmark от BAPCo обозначило чип Raptor Lake 13-го поколения как «подлинный процессор Intel 0000», поэтому его точная модель на данный момент неизвестна. Поскольку программное обеспечение может неверно сообщать о невыпущенном оборудовании, то к спецификациям нужно относиться с долей скептицизма

Согласно отчету, процессор Raptor Lake имеет 24 физических и 32 логических ядра. Для справки: Core i9-12900K поставляется с восемью ядрами Golden Cove и восемью ядрами Gracemont, всего 16 физических и 24 логических ядра. Возможно, количество ядер связано с ошибкой отчета со стороны программного обеспечения, но более вероятно, что Intel увеличила количество E-ядер в Raptor Lake. Ходили слухи, что Intel может добавить больше ядер Gracement в Raptor Lake, а отчет о загадочном процессоре Raptor Lake указывает на конструкцию 8P + 16E.

Лицо или компания , которая протестировала процессор Raptor Lake, стерло данные из базы данных Crossmark, что не слишком удивительно. Фактически, Intel имеет историю тесных связей с Business Applications Performance Corporation (BAPCo), компанией, создавшей тест Crossmark.

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Учитывая временные рамки, также важно подчеркнуть, что процессор Raptor Lake – это ранний инженерный образец. Это означает, что тактовые частоты не окончательно определены, и программное обеспечение, вероятно, не оптимизировано для этого процессора. Подобное мы видели с Alder Lake. Весьма вероятно, что этот ранний образец работает на пониженных фиксированных тактовых частотах.