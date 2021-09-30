Лаборатория Касперского постоянно находит дешевые вредоносные программы, ориентированные на игровую аудиторию

Компания Лаборатория Касперского, создатель одного из лучших вариантов антивирусного программного обеспечения, в последние годы подчеркивала, что игровые учетные записи являются чрезвычайно привлекательной мишенью для злоумышленников. Например, в прошлом месяце они сообщили о блокировании 5,8 миллиона атак вредоносных программ, «замаскированных под популярные компьютерные игры» в 2020 году, добавив, что количество таких атак «резко возросло с введением блокировок».

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Теперь Касперский предупреждает о новом трояне, обнаруженном ранее в этом году, который носит очаровательное имя Bloodystealer. Он нацелен на учетные записи EA Origin, Steam, Epic Games, GOG и других игровых сервисов, а также на очистку данных сеанса, паролей и такой информации, как данные банковской карты, данные устройства, снимки экрана и другие файлы.

«Что нас поразило, так это то, что большинство перечисленных программ связаны с играми. Это говорит о том, что учетные записи игроков и их содержимое пользуются спросом на подпольном рынке», – пишет Юлия Глазова из Kaspersky.

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Разработчики Лаборатории Касперского очень впечатлены относительной сложностью Bloodystealer, особенно с учетом его низкой стоимости. Для защиты компания советует следующее: используйте надежные пароли, включите двухфакторную аутентификацию для учетных записей, в которых есть такая возможность, и внимательно просматривайте URL-адреса веб-сайтов, никогда не переходите по ссылкам или прикрепленным файлам из неизвестных источников, а в случае худшего немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.