Компания Phison анонсировала свой первый контроллер с интерфейсом PCIe Gen 5, скорость передачи данных которого равен 32 GT/s. SSD на базе контроллеров серии E26 появятся в 2022 году и будут ориентированы на высокопроизводительные ПК, а также устройства хранения корпоративного уровня.
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Что касается аппаратного обеспечения, то контроллер Phison E26 будет основан на ядрах Arm Cortex-R5, которые будут сопровождаться специальными ускорителями, входящими в пакет CoXProcessor 2.0. У E26 будет поддержка всех современных типов памяти 3D NAND с интерфейсами ONFI 5.x и Toggle 5.x. Разработанный для SSD корпоративного уровня, E26 от Phison также будет поддерживать двухпортовую PCIe для дисков U.3, виртуализацию ввода / вывода с одним корнем (SR-IOV) и функциональность зонированных пространств имен (ZNS).
Phison успешно установила свой новый контроллер E26 на плату, используя 12-нм техпроцесс, и начнет испытывать платформу с избранными партнерами материнских плат, чтобы они могли настроить синхронизацию команд и настройки BIOS для обеспечения совместимости. Тем временем инженеры компании усиленно работают над разработкой прошивки для E26.
Phison ожидает, что первые твердотельные накопители на базе контроллеров серии E26 будут доступны во второй половине 2022 года.