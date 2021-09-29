Контроллер E26 от Phison для потребительских и корпоративных SSD PCIe Gen5.

Компания Phison анонсировала свой первый контроллер с интерфейсом PCIe Gen 5, скорость передачи данных которого равен 32 GT/s. SSD на базе контроллеров серии E26 появятся в 2022 году и будут ориентированы на высокопроизводительные ПК, а также устройства хранения корпоративного уровня.

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Что касается аппаратного обеспечения, то контроллер Phison E26 будет основан на ядрах Arm Cortex-R5, которые будут сопровождаться специальными ускорителями, входящими в пакет CoXProcessor 2.0. У E26 будет поддержка всех современных типов памяти 3D NAND с интерфейсами ONFI 5.x и Toggle 5.x. Разработанный для SSD корпоративного уровня, E26 от Phison также будет поддерживать двухпортовую PCIe для дисков U.3, виртуализацию ввода / вывода с одним корнем (SR-IOV) и функциональность зонированных пространств имен (ZNS).

Phison успешно установила свой новый контроллер E26 на плату, используя 12-нм техпроцесс, и начнет испытывать платформу с избранными партнерами материнских плат, чтобы они могли настроить синхронизацию команд и настройки BIOS для обеспечения совместимости. Тем временем инженеры компании усиленно работают над разработкой прошивки для E26.

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Phison ожидает, что первые твердотельные накопители на базе контроллеров серии E26 будут доступны во второй половине 2022 года.