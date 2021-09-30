Процессор протестировали с 1 планкой ОЗУ DDR5

Несмотря на то, что спецификации Intel Core i9-12900K на данный момент в значительной степени известны, данных о варианте без K, который отличается уменьшенным TDP до 65 Вт (серия K - 125 Вт), немного. Процессор только что появился на UserBenchmark, где тайваньский пользователь использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, флагманскую модель на основе памяти DDR5, для тестирования процессора.

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Стоит отметить, что это ни в коем случае не полноценный тест, система была подключена к монитору с разрешением 1280 × 1024, что подтверждает, что это тестовая сборка. Кроме того, на материнской плате только 1 слот памяти занят памятью Crucial DDR5-4800 (C8C1084S1UC48BAW). Одно это только может быть «узким горлышком» системы. Согласно UserBenchmark, процессор имеет базовую частоту 2,4 ГГц и 4,25 ГГц в режиме Turbo Boost. ЦП должен сохранить гибридную конфигурацию модели серии K, которая состоит из 8 ядер E + 8 ядер P и 24 потоков.

Процессор набрал 114% в общем рейтинге UB с 214 баллами в однопоточном тесте и 2510 баллами в многопоточном.

В системе использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, которая является топовой версией будущей серии. Кстати, в дальнейшем ASUS откажется от римских цифр для линейки Maximus. Система была оснащена OC Windows 10.

Также просочилась фотография модели Core i9-12900KF.

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У этого процессора разблокирован множитель (125 Вт), но он не имеет встроенной графики Xe.