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Цены на новые SSD M.2 WD Red для серверов начинаются с 65 долларов
Компания Western Digital представила 5 новых моделей семейства WD Red — линейку твердотельных накопителей M.2 NVMe SN700
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Western Digital расширила свою серию продуктов Red для NAS-устройств, представив твердотельные накопители WD Red SN700 M.2 NVMe. Накопители не смогут конкурировать с лучшими твердотельными накопителями на рынке, однако они порадуют любого владельца NAS (сервер для хранения данных на файловом уровне).

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Многие современные системы NAS теперь поставляются с отсеками NVMe, чтобы потребители могли вставить в них быстрый накопитель SSD M.2 в качестве кэширующего диска. На рынке уже есть накопители M.2 для NAS, такие, как Seagate IronWolf 510 или Synology SNV3000 SSD, поэтому у Western Digital есть действительно сильные конкуренты в этом сегменте.

WD Red SN700 имеет стандартный форм-фактор M.2-2280 с двусторонней компоновкой для модели 4 ТБ и односторонней компоновкой для других емкостей. Твердотельный накопитель поддерживает протокол NVMe 1.3 и имеет стандартный интерфейс PCIe 3.0 x4. Информации о WD Red SN700 пока нет, но, возможно, SSD использует контроллер SanDisk SSD и чипы 3D TLC NAND. 

Показатели производительности WD Red SN700 соответствуют тому, чего вы ожидаете от накопителя PCIe 3.0. Фактически, производительность WD Red SN700 очень близка к WD Black SN750, по крайней мере, на бумаге.

WD Red SN700 обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 3430 Мбит / с и 3100 Мбит / с соответственно. Western Digital оценивает производительность WD Red SN700 до 550 000 операций чтения в секунду и 560 000 операций записи в секунду. Очевидно, что производительность WD Red SN700 зависит от емкости.

Western Digital дает на WD Red SN700 ограниченную пятилетнюю гарантию. Твердотельный накопитель оптимизирован для круглосуточных рабочих нагрузок NAS и постоянно работающих приложений. Модель емкостью 4 ТБ обладает наивысшим уровнем выносливости - 5100 TBW. Варианты 2 ТБ и 1 ТБ подходят для 2500 TBW и 2000 TBW соответственно. Модели с меньшей емкостью 500 ГБ и 250 ГБ в конечном итоге имеют 1 000 TBW и 500 TBW соответственно.

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WD Red SN700 - долговечный диск, поэтому он стоит дорого. Модели на 250, 500 и 1 ТБ стоят 65, 80 и 145 долларов соответственно. Модели на 2 и 4 ТБ обойдутся в 290 и 650 долларов соответственно.

#ssd #western digital #новинка #новинки
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