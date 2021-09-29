Сегодня AMD объявила о чрезвычайно амбициозной цели: к 2025 году достичь в 30 раз более высокой энергоэффективности своих процессоров EPYC и ускорителей Instinct GPU. AMD сама знает, насколько высока поставленная планка: цель превосходит типичные для отрасли повышения эффективности на 150%.
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Цель AMD в области энергоэффективности связана со значительно возросшими требованиями к обработке для ускоренных вычислительных узлов, которые выполняют такие функции, как обучение ИИ, прогнозирование климата, геномика и крупномасштабное моделирование суперкомпьютеров. AMD заявляет, что если достигнет своей цели, то общее энергопотребление этих систем сократится на 97% за пятилетний период.
«Достижение повышения энергоэффективности процессора является долгосрочным приоритетом для AMD, и теперь мы ставим новую цель для современных вычислительных узлов, использующих наши высокопроизводительные процессоры и ускорители, применительно к обучению ИИ и развертываниям высокопроизводительных вычислений», сказал Марк Пейпермастер, исполнительный вице-президент и технический директор AMD.
«Сосредоточенная на этих очень важных сегментах и предложении для ведущих компаний по усилению охраны окружающей среды, цель AMD в 30 раз превосходит отраслевые показатели энергоэффективности в этих областях, на 150% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом».
AMD уже изучает множество улучшений энергоэффективности своих процессоров и графических процессоров - настолько, что процессоры AMD Zen на самом деле превосходят лучшие модели от Intel по соотношению производительность / ватт.
Потребуются такие технологии, как стекирование трехмерного кэша (Infinity Cache в применении к чипам RDNA 2 существенно снижает энергопотребление) и все более ориентированный на эффективность инженерный подход. Еще неизвестно, какие методы AMD будет искать для достижения этой цели, поскольку ни один из них не был специально упомянут в заявлении компании.