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AMD планирует к 2025 году повысить энергоэффективность своих чипов в 30 раз
Какими методами - компания не раскрыла
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Сегодня AMD объявила о чрезвычайно амбициозной цели: к 2025 году достичь в 30 раз более высокой энергоэффективности своих процессоров EPYC и ускорителей Instinct GPU. AMD сама знает, насколько высока поставленная планка: цель превосходит типичные для отрасли повышения эффективности на 150%.

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Цель AMD в области энергоэффективности связана со значительно возросшими требованиями к обработке для ускоренных вычислительных узлов, которые выполняют такие функции, как обучение ИИ, прогнозирование климата, геномика и крупномасштабное моделирование суперкомпьютеров. AMD заявляет, что если достигнет своей цели, то общее энергопотребление этих систем сократится на 97% за пятилетний период.

«Достижение повышения энергоэффективности процессора является долгосрочным приоритетом для AMD, и теперь мы ставим новую цель для современных вычислительных узлов, использующих наши высокопроизводительные процессоры и ускорители, применительно к обучению ИИ и развертываниям высокопроизводительных вычислений», сказал Марк Пейпермастер, исполнительный вице-президент и технический директор AMD.

«Сосредоточенная на этих очень важных сегментах и предложении для ведущих компаний по усилению охраны окружающей среды, цель AMD в 30 раз превосходит отраслевые показатели энергоэффективности в этих областях, на 150% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом».

AMD уже изучает множество улучшений энергоэффективности своих процессоров и графических процессоров - настолько, что процессоры AMD Zen на самом деле превосходят лучшие модели от Intel по соотношению производительность / ватт. 

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Потребуются такие технологии, как стекирование трехмерного кэша (Infinity Cache в применении к чипам RDNA 2 существенно снижает энергопотребление) и все более ориентированный на эффективность инженерный подход. Еще неизвестно, какие методы AMD будет искать для достижения этой цели, поскольку ни один из них не был специально упомянут в заявлении компании.

#amd #процессор #слухи
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