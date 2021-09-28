Игра потребует как минимум четырехъядерный процессор и графический процессор серии NVIDIA Pascal / AMD Polaris

Разработчик игры раскрыл минимальные и рекомендуемые спецификации для будущего тайтла.

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Игра будет работать только на 64-битной Windows 10. Хотя бета-версия запускается почти в тот же день, что и Windows 11, последняя версия операционной системы не упоминается в рекомендуемых требованиях. Похоже, что минимальные спецификации потребуют как минимум процессора Ryzen 5 3600 или Core i5-6600K. Что касается графики, необходимы NVIDIA «Pascal» GeForce GTX 1050 Ti или AMD «Polaris» Radeon RX 560, обе считаются игровыми картами начального уровня с разрешением 1080p.

В рекомендованных спецификациях указан как минимум 8-ядерный AMD Ryzen 2700X или Core i5-4790 (который, кстати, старше 6600K). DICE рекомендует GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти GDDR6 или Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ памяти. К сожалению, DICE не раскрывает, на какие минимальные настройки игры и какие рекомендуемые характеристики нацелены.

Открытая бета-версия Battlefield 2042 стартует с 6 по 9 октября, предварительная загрузка - 5 октября. 6 и 7 октября зарезервированы для игроков с ранним доступом, а открытая бета-версия стартует 8 октября и продлится до 10 октября.

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Игра официально выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 и PS5 19 ноября. Версии для PS4 и Xbox One не будут поддерживать игры для 128 игроков.