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Компания Corsair недавно анонсировала свое новое устройство – игровую беспроводную мышь Sabre RGB Pro Wireless. Весит новинка всего 79 грамм.

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Создавалось устройство с учетом мнения таких известных киберспортивных команд, как Envy, Team Secret, а также Vitality.

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Мышь оснастили оптическим датчиком Corsair Marksman, разрешение 26 тысяч точек на дюйм, что является самым высоким показателем среди всех устройств компании. В устройстве имеется специальная кнопка (а всего их, кстати, шесть), которая быстро переключает настройки чувствительности без задействования специальных программ. Всего имеется пять режимов чувствительности.

Как заявляет производитель, в устройстве задействована технология Corsair SlipStream Wireless, обеспечивающая задержку меньше 1 мс. Это дает более быстрый отклик при нажатии кнопок и движении мыши. Причем разница с обычными игровыми мышами более чем в два раза. Заявленное время работы без подзарядки – 90 часов.

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В фирменной утилите Corsait iCUE можно изменить подсветку, изменить параметры мыши и настроить программные кнопки и макросы. Доступно три профиля настроек.

Уже сейчас можно купить данное устройство. Рекомендованная цена – 110 долларов.