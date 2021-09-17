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В последнее время можно наблюдать, как цены на видеоадаптеры начинают опускаться, больше устройств поставляется в магазины. Однако цены все еще далеки от рекомендованной.

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Цены нормализуются, что означает увеличение запасов устройств на складах. Однако Дженсен Хуан, занимающий должность главного исполнительного директора в компании NVIDIA, заявил, что дефицит видеокарт будет продолжаться не только в этом году, но и в 2022 году.

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Несмотря на дефицит, NVIDIA продолжает дальнейший рост в течение следующего года, а также и в 2023 году. На данный момент у NVIDIA достаточно поставок, чтобы выполнить квоты 2021 года. И даже на 2023 год компания уже начала заключать долгосрочные договоры.

Хоть на рынке видеокарт и виднеется улучшение ситуации, однако прогнозы компании дают понять, что ждать возвращения рекомендуемых цен на устройства не стоит, во всяком случае на NVIDIA RTX 3000-ой серии точно.

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Однако не стоит забывать и про других производителей видеокарт – AMD и Intel. Вероятно, эти производители смогут добиться больших поставок.

Как правило, складской дефицит будет приводить к росту цен, однако это не всегда верно. Стоит вспомнить ту же PlayStation 5, которая к моменту старта продаж была дефицитом, но цены на нее так и не изменились.