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Intel запустила новый бренд Intel Arc для новых видеокарт

Она будет объединять аппаратное и программное обеспечение
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У компании Intel появилась новая торговая марка Intel Arc, под которой будут продаваться фирменные графические адаптеры. Под ней будут выпускаться ПО и аппаратное обеспечение, а скоро должны быть выпущены и первые дискретные видеокарты компании на архитектуре Xe-HPG. Представители компании заявляют о том, что в производство запустят несколько линеек графических устройств. 

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Как сказано в пред-релизе, будущая продукция под маркой Intel Arc будет заточена прежде всего под игроков и контент-мейкеров. Запуск первых видеоадаптеров, у которых имеется кодовое название «Alchemist», запланирован на первый квартал следующего года. Каких-либо подробностей о будущих новинках пока нет, но есть предположения, что это будут дискретные графические адаптеры Intel DG2, которые сравнивают по производительности с видеокартами NVIDIA RTX 3070.

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Что ожидается от новых устройств, так это DirectX 12 Ultimate, поддержка Ray Tracing и суперсэмплинг на основе ИИ. Производитель заверяет, что в новую линейку будут включены графические адаптеры сразу нескольких поколений. Речь идет о Druid, Celestial, Battlemage. Больше подробностей про новые графические процессоры компания обещает раскрыть к концу этого года.

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