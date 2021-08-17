iOS 15 позволит выключать автоматическое активирование ночного режима
В iOS 15 beta 4 добавили новую функцию в приложении «Камера». Появилось управление активацией ночного режима, который ранее включался автоматически, независимо от действий владельца. В iOS 15 владельцы устройств сами могут решить, включать ли им ночной режим для съемки в условиях плохой освещенности.
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При активации ночного режима у фотографий, несмотря на улучшения экспозиции, теряется четкость и появляется размытость. Особенно это заметно при съемках с рук. Актуальная версия OC позволяет отключать этот режим вручную, однако при закрытии приложения «Камера» в настройках снова устанавливается автоматическое определение яркости сцены. На картинках ниже можно взглянуть на примеры фотографий с активированным ночным режимом и без него.
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Ручной переключатель дает владельцам смартфонов возможность установить желаемые настройки режима съемки по умолчанию. И даже при перезагрузке устройства все равно будут сохраняться выбранные пользователем настройки. Включить функцию автоматического включения ночного режима можно в любое время, при этом не открывая какие-либо дополнительные пункты меню.
Релиз новой iOS 15 запланирован на сентябрь этого года вместе с выходом iPhone 13.
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