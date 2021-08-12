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В прошлом году компания GIGABYTE представила новые БП GP-P850GM и GP-P750GM с сертификатом 80 Plus Gold. Портал Gamers Nexus несколько дней назад опубликовал видео. Специалисты выяснили, что у этих моделей наблюдается большой процент брака.

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Неисправности возникли еще в первых обзорах на блок питания. Так, у специалиста портала TechPowerUp случилась поломка блока питания при кратковременном превышении мощности. По поводу выхода из строя блоков питания писали и пользователи в сети.

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Gamers Nexus провели испытания 10 блоков питания. Пять образцов не прошли испытания. Они отказывались работать и даже взрывались.

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Специалисты считают, что проблема может крыться в конструкции блока питания, а также в системах защиты, отвечающих за выключение питание при превышении температуры или тока.

Больше половины отзывов о БП GP-P850GM и GP-P750GM оказались негативными. Наиболее часто владельцы жалуются на отказ работы (DOA). Иногда при поломке БП повреждались и другие компоненты ПК.

Иногда же вышедший из строя БП повреждал и другие комплектующие в ПК.

Сама компания все же не подтвердила существование проблемы. Представитель компании заявил, что были протестированы 5 образцов. Все они прошли лабораторные испытания.

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Специалисты портала считают, что владельцам нужно временно приостановить использование этих моделей блоков питания и обратиться к компании Gigabyte.