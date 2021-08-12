EVGA выпустит обновление BIOS - видеокарты RTX 3000 перестанут выходить из строя
В конце июля этого года порталом Igor'sLAB был проведен технический анализ, в результате которого была найдена уязвимость в контроллере вентиляторов видеокарт RTX 3000 серии от EVGA. Ранее считалось, что видеокарты выходят из строя при запуске MMO New World. Однако с проблемой сталкивались и при запуске других игр. Причина – перегрузка контроллера вентиляторов.
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Компания признала, что проблема в аппаратной части. Также она объявила о том, что заменит все вышедшие из строя устройства по гарантии. Продукт-менеджер выложил запись в Twitter, назвав причину поломки. Проблема кроется в шине I2C, через которую у вентиляторов считываются обороты.
Помехи мешают правильному считыванию, и данные передаются с ошибкой. Из-за неправильных данных вентиляторы могут на некоторое время резко увеличивать обороты до «неадекватных» значений.
Для приложения EVGA Precision уже выпустили обновление. Теперь оно будет контролировать подобные скачки. Но это не полное решение проблемы: в играх придется ставить ограничение частоты кадров.
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По словам того же продукт-менеджера, скоро должно прийти обновление BIOS для видеоадаптеров RTX 3000, в которых используется кастомная система охлаждения iCX3. Это должно полностью исправить проблему.
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