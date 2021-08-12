NVIDIA представила компактный графический ускоритель RTX A2000
12 августа NVIDIA показала свою новую видеокарту RTX A2000. Устройство позиционируется как решение для рабочих станций. Пока что это самая компактная видеокарта NVIDIA Ampere, которую можно установить даже в корпуса небольшого форм-фактора. Габариты видеокарты в несколько раз меньше топовой RTX 3090 на той же архитектуре Ampere. NVIDIA RTX A2000, как и видеоадаптеры Quadro, предназначен прежде всего для профессионалов, использующих трассировку лучей и ИИ NVIDIA.
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Стоит отметить, что видеоадаптер основан на новой архитектуре Ampere и разработан специально для трехмерного моделирования и рендеринга в Autodesk 3ds Max, Blender и других подобных программах. В видеокарте используются ядра RT 2-го поколения, тензорные ядра 3-го поколения. Есть поддержка PCI Express 4.
Видеоадаптер показывает производительность 8 TFLOPS. RT-ядра обеспечивают производительность 15.6 TFLOPS, а тензорные – 63.9 TFLOPS
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На борту 3328 ядер CUDA, видеопамять 6 GB формата GDDR6 с шиной памяти 192-бит и тактовой частотой 6 ГГц. Помимо этого, у видеокарты довольно маленькое энергопотребление – всего 70 Вт, поэтому его можно назвать очень энергоэффективным.
Купить новинку можно будет всего за 450 долларов, хотя из-за майнеров цена может быть намного выше.
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