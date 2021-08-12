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12 августа NVIDIA показала свою новую видеокарту RTX A2000. Устройство позиционируется как решение для рабочих станций. Пока что это самая компактная видеокарта NVIDIA Ampere, которую можно установить даже в корпуса небольшого форм-фактора. Габариты видеокарты в несколько раз меньше топовой RTX 3090 на той же архитектуре Ampere. NVIDIA RTX A2000, как и видеоадаптеры Quadro, предназначен прежде всего для профессионалов, использующих трассировку лучей и ИИ NVIDIA.

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Стоит отметить, что видеоадаптер основан на новой архитектуре Ampere и разработан специально для трехмерного моделирования и рендеринга в Autodesk 3ds Max, Blender и других подобных программах. В видеокарте используются ядра RT 2-го поколения, тензорные ядра 3-го поколения. Есть поддержка PCI Express 4.

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Видеоадаптер показывает производительность 8 TFLOPS. RT-ядра обеспечивают производительность 15.6 TFLOPS, а тензорные – 63.9 TFLOPS

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На борту 3328 ядер CUDA, видеопамять 6 GB формата GDDR6 с шиной памяти 192-бит и тактовой частотой 6 ГГц. Помимо этого, у видеокарты довольно маленькое энергопотребление – всего 70 Вт, поэтому его можно назвать очень энергоэффективным.

Купить новинку можно будет всего за 450 долларов, хотя из-за майнеров цена может быть намного выше.