Honor представила линейку Magic 3 – 5 модулей камеры и сервисы Google
Honor представил новую линейку флагманских смартфонов Magic 3. Основными фишками устройств стали 100-кратный зум, внушительный набор оптики, мощный процессор и аккумулятор емкостью 4600 мАч. Линейка представлена базовой версией Magic 3, старшей версией Magic 3 Pro и премиальной Magic 3 Pro+ с корпусом из керамики.
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У смартфона загнутый 6.76-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон защищен степенью защиты IP68, что означает полную пылезащиту и способность выдерживать погружения на глубину свыше 1 метра до 30 минут.
Основной фишкой смартфонов можно назвать камеру. Все версии оборудовали основным, монохромным и широкоугольным (у Pro+ сверхширокоугольный) камерами. Основная камера на 50 Мп апертурой f/1.9. Второй модуль монохромный на 64 Мп. У Magic 3 и Pro-версии широкоугольный модуль на 13 Мп (у Pro+ сверхширокоугольный на 64 Мп). Фронтальная камера у всех версий двойная.
Далее идут модули камеры версий Pro и Pro+. Четвертый модуль на 64 Мп оснащен 3.5-крастным оптическим зумом, гибридным 10х и цифровым 100-х увеличением. Третий модуль монохромный на 64 Мп. Пятый – ToF (датчик лазерной автофокусировки).
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Смартфон оснащен стереодинамиками с технологией DTS: X.
Что касается процессора, то у Magic 3 –Snapdragon 888, у Pro и Pro+ – Snapdragon 888+. Система охлаждения выполнена на основе графеновых элементов. Смартфон оснащен 8Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Аккумулятор на 4600 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт.
Также стоит отметить, что в смартфонах будут предустановлены сервисы Google.
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Базовая версия стоит €899, версия Pro – €1099, а версия Pro+ – € 1499.
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