Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DxOMark протестировала камеру vivo X60 Pro на Snapdragon 870

Версия с Snapdragon 870 показала чуть лучший результат, чем на Exynos
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая MSI RTX 3060 Ti - цена еще не растет
Sapphire <b>6600XT</b> в продаже
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Портал DxOMark опубликовал итоги тестов камеры смартфона vivo X60 Pro. Ранее эксперты уже тестировали возможности камеры смартфона с процессором Exynos, теперь же версия на Snapdragon.

реклама

Глобальная версия смартфона отличается от китайской отсутствием второго телеобъектива. Смартфон получил три модуля: основной на 48 Мп Sony IMX598 и апертурой f/1.48, а также системой профессиональной стабилизации, широкоугольный модуль на 13 Мп с апертурой f/2.2 и углом обзора в 120 градусов, а также телеобъектив на 13 Мп с апертурой f/2.5.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti за копейки - успей. Дешевле нет нигде
<b>RX 6600XT</b> прибыли - цена радует
Самая дешевая 3060 снова в продаже
<b>3060 Ti MSI Gaming LHR за копейки</b> в Регарде
Недорогая RX <b>6600</b>XT Gigabyte Gaming в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По словам экспертов, результаты обеих версий смартфонов получили почти одинаковое количество баллов. Однако у версии на Snapdragon результат выше за счет лучшей работы автофокуса. Несмотря на то, что у версии на Snapdragon 870 отсутствует 5-кратный объектив, фотографии с увеличением также на достойном уровне.

Фото, сделанные на тыльную камеру смартфона, имеют отличную детализацию, практически не завися от условий съемок, а также хорошую фокусировку на фотографиях и видео.

реклама

Но есть и минусы: при плохом освещении на фотографиях очень заметен шум, а видео отличаются низкой детализацией и ограниченным динамическим диапазоном.

По результатам тестов vivo X60 Pro на процессоре Snapdragon 870 набрал 120 баллов, а версия на Exynos – 118 баллов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны смартфон vivo фото фотографии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
6
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
26
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
43

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 43
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 62
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
12
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
16
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
95
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
116
Недорогие геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce 3060 со скидкой 24 000р
43
AMD RX 6600 XT может привлечь майнеров неплохим хешрейтом Ethereum
27
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
87
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
58
23 смартфона Xiaomi получат функцию расширения ОЗУ в MIUI 12.5, а не в MIUI 13
3
ASUS активирует TPM на своих материнских платах обновлением BIOS
22
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
73
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
66
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl готовят на движке Unreal Engine 5
24
Radeon RX 6600 XT появились на Авито по завышенным ценам, а продажи в DNS не состоялись
34
25 смартфонов Xiaomi получили свежую MIUI 12.5 на Android 10 и Android 11
1
В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
10
Патентный тролль требует от Intel $7 миллиардов и уже выиграл дело в Техасе на $2 миллиарда
11
Представлен Xiaomi Mi Pad 5 Pro – Snapdragon 870, 11” экран IPS 120 Гц и 8600 мА*ч по цене от $385
+
10 смартфонов OnePlus получат стабильную версию ColorOS 12 на Android 12
1
Google провела в Play Маркете самую масштабную чистку за последние три года
+

Популярные статьи

5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
50
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
55
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
38
Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
17
Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
45
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
66
Контроллер памяти: структура и синхронизация
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
14

Сейчас обсуждают

Кеша
18:00
Так это твой слова. долбанито.
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
Арктур Пирожков
17:59
Да что ты, милок, неужели?) По себе не равняй.
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
Алексей Иванов
17:59
Зачем? Сравниваются процессоры из одной линейки. В этом и есть смысл, показать прогресс.
Столкновение поколений: Core i7-11700K vs Core i7-860 – что изменилось за 12 лет в процессорах Intel
Кеша
17:59
я хочу твою дочь проститутку.
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
Кеша
17:57
А тебе бабы только за деньги дают. а когда деньги закончатся будут давать при тебе другому.
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
Арктур Пирожков
17:56
Т. е. ты уравнял взрослый офисный плангтон и местных прыщавых недорослей? Сходика, милай, к мозгоправу сам. И о своих похождениях расскажи кому-нибудь другому. Как здесь любят выражаться-сказочник))
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
DarkShaman
17:55
Вконтактный тролль слисля на уровень личных оскорблений - значит по существу вопроса ему сказать нечего
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
ฺ ฺ
17:55
Отличная карта, чтобы обратить своё внимание на 3060 и 3060 Ти.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
ssdtm
17:51
хаххах если люди на топ воздухе от 8700K 5300-5400Mhz спокойно 200W почти отводят без всякой воды с 153 мм2 , то что такое 200W для 276мм2 ( 76% РАЗНИЦЫ по площади рассеивания/отведения тепла )
Продажи процессоров AMD достигли 15-летнего максимума, но всё ещё меньше, чем у Intel в 5 раз
dimkahon
17:51
фанатам L4D уже ничего не зайдет. Такого сочетания драйва и экшена нет нигде.
Кооперативный сетевой экшен Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead ушёл «на золото»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем