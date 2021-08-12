DxOMark протестировала камеру vivo X60 Pro на Snapdragon 870
Портал DxOMark опубликовал итоги тестов камеры смартфона vivo X60 Pro. Ранее эксперты уже тестировали возможности камеры смартфона с процессором Exynos, теперь же версия на Snapdragon.
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Глобальная версия смартфона отличается от китайской отсутствием второго телеобъектива. Смартфон получил три модуля: основной на 48 Мп Sony IMX598 и апертурой f/1.48, а также системой профессиональной стабилизации, широкоугольный модуль на 13 Мп с апертурой f/2.2 и углом обзора в 120 градусов, а также телеобъектив на 13 Мп с апертурой f/2.5.
По словам экспертов, результаты обеих версий смартфонов получили почти одинаковое количество баллов. Однако у версии на Snapdragon результат выше за счет лучшей работы автофокуса. Несмотря на то, что у версии на Snapdragon 870 отсутствует 5-кратный объектив, фотографии с увеличением также на достойном уровне.
Фото, сделанные на тыльную камеру смартфона, имеют отличную детализацию, практически не завися от условий съемок, а также хорошую фокусировку на фотографиях и видео.
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Но есть и минусы: при плохом освещении на фотографиях очень заметен шум, а видео отличаются низкой детализацией и ограниченным динамическим диапазоном.
По результатам тестов vivo X60 Pro на процессоре Snapdragon 870 набрал 120 баллов, а версия на Exynos – 118 баллов.
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