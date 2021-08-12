Рынок ноутбуков растёт — лидирующую позицию занимает Lenovo
Strategy Analytics опубликовала статистику по продажам ноутбуков во втором квартале 2021 года. Рынок все растет, в лидеры выбилась компания Lenovo.
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Согласно их статистике, пандемия сильно сказывается на рынке ноутбуков. Рост рынка во втором квартале текущего года составил 12 процентов. Всего было продано 65.6 миллиона устройств. Лидером по-прежнему остается китайский производитель Lenovo, отгрузив 15.5 миллионов ноутбуков, что равняется 24 процентам от всей доли ноутбуков на рынке. Второе место заняла компания Dell, отгрузив 23 процента. Бронзу занимает Dell, продав 10.7 миллиона устройств.
Также значимыми на рынке являются компания Acer и Apple. Оба производителя могут похвастаться отличными показателями, которые стали лучше, чем во втором квартале 2020 года. Так, компания Acer в этом году отгрузила на 45 процентов больше устройств, чем за тот же квартал в том году. Компания Apple же улучшила свои показатели на 21 процент.
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По словам аналитиков, люди все больше предпочитают гибридные решения. Это означает, что спрос на ноутбуки крайне высок. Устройства позволяют работать из дома со всеми вытекающими удобствами. Многие пользователи предпочитают пользоваться универсальными продуктами, используя их как для работы, так и для развлечений.
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