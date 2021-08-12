Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Согласно статистике, цены на видеокарты NVIDIA Ampere до сих пор снижаются, при этом цены на 6000 серию от AMD начали расти. Если посмотреть на график ниже, то мы видим, что в мае ценники на NVIDIA были 300% от розницы. К июню уже 191%, а в августе уже 150%.

анонсы и реклама Последние MSI 3070 Ti дешевле "не Ti" на 10 000р Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Если посмотреть на AMD, то она была не столь волатильная и в пике достигала 214%. Обратите внимание, что во время пика NVIDIA, у AMD даже 214% не было. Такую ситуацию нельзя назвать нормальной, но 200% и 300% – это большая разница.

В итоге спад добрался до 153%, но сейчас цены выросли до отметки в 159%, то есть они начинают подрастать.

реклама

Логический вопрос: «Почему так происходит?» На самом деле, здесь удивляться нечему. Компания AMD объяснила, что их производство видеокарт куда ниже, чем у NVIDIA. К тому же они занимаются консолями (Xbox, PS, Steam Deck, AYA NEO и т.д), а также рядом других производств, за которые они востребованы в других индустриях. Именно из-за этого ценники вырастают.

Если говорить про соотношение видеокарт NVIDIA к AMD, то на одного человека приходится одна RX 6000, в то время как на этих же людей приходится 11 видеокарт NVIDIA Ampere. Поэтому и получается, что AMD хочет соблюсти некий баланс по ценовой политике.