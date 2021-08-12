Цены на видеокарты от AMD начали расти, а у NVIDIA падать
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Согласно статистике, цены на видеокарты NVIDIA Ampere до сих пор снижаются, при этом цены на 6000 серию от AMD начали расти. Если посмотреть на график ниже, то мы видим, что в мае ценники на NVIDIA были 300% от розницы. К июню уже 191%, а в августе уже 150%.
Если посмотреть на AMD, то она была не столь волатильная и в пике достигала 214%. Обратите внимание, что во время пика NVIDIA, у AMD даже 214% не было. Такую ситуацию нельзя назвать нормальной, но 200% и 300% – это большая разница.
В итоге спад добрался до 153%, но сейчас цены выросли до отметки в 159%, то есть они начинают подрастать.
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Логический вопрос: «Почему так происходит?» На самом деле, здесь удивляться нечему. Компания AMD объяснила, что их производство видеокарт куда ниже, чем у NVIDIA. К тому же они занимаются консолями (Xbox, PS, Steam Deck, AYA NEO и т.д), а также рядом других производств, за которые они востребованы в других индустриях. Именно из-за этого ценники вырастают.
Если говорить про соотношение видеокарт NVIDIA к AMD, то на одного человека приходится одна RX 6000, в то время как на этих же людей приходится 11 видеокарт NVIDIA Ampere. Поэтому и получается, что AMD хочет соблюсти некий баланс по ценовой политике.
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