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После премьеры смарт-часов и наушников от Samsung наконец можно рассмотреть их на фото, а также ознакомиться с некоторыми особенностями этих устройств.

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Основные отличия между этими двумя моделями часов – их дизайн. Классическая модель имеет вращающийся безель и выполнены из нержавеющей стали. Вторая модель выполнена в плоском дизайне, а материал изготовления – алюминий. На обоих устройствах сбоку 2 аппаратные кнопки, которые также выполняют и роль датчиков для измерения индекса массы тела.

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Часы работают на базе Wear OS, причем производитель установил в них свою фирменную оболочку One UI Watch 3. Кроме функций, касающихся здоровья, в часах есть микрофон. Его можно использовать для общения при присоединении к смартфону. Впечатляет и внутренний объем памяти часов – 16 Гб. Этого должно хватить и для установленных приложений, и для музыки.

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Следом идут наушники Galaxy Buds 2.

Эти TWS-наушники по форме ближе всего к модели Buds Pro. Интересна и окраска кейса: независимо от цвета самих наушников снаружи кейс всегда белый, а вот внутри уже повторяет их цвет. Материал наушников и кейса – глянцевый пластик.

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Снаружи и внутри имеются индикаторы заряда батареи. Наушники поддерживают технологию активного шумоподавления. Заявленная автономность – 7.5 часов при отключенном шумоподавлении.