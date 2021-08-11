HP выпустила моноблок Chromebase на базе Chrome OS за 599 долларов
Компания HP представила свою новую модель моноблока Chromebase. Работает моноблок на OC Google Chrome OS, имеет динамики премиального бренда и поддерживает беспроводную связь актуальных стандартов.
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IPS-экран моноблока имеет диагональ 21.5 дюйма и разрешение 1920х1080. В новинке имеется подставка с интересным дизайном, в которой встроена конструкция поворота экрана для использования его в портретном режиме. Это будет удобно, когда вы используете приложения с Android или редактируете документы. В основе подставки – алюминий с покрытием из ткани. В подставку вмонтированы порты USB Type-A и Type-C, аудиоразъем для подключения наушников и 2 динамика от компании Bang & Olufsen.
В моноблоке имеется 5 Мп веб-камера с возможностью закрытия ее встроенной шторкой, микрофон и беспроводная связь с поддержкой последних стандартов Bluetooth 5-го поколения и Wi-Fi 6. В комплекте с самим моноблоком идут блок питания на 90 Вт, клавиатура и мышь в белом цвете.
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В основе базовой версии Intel Pentium Gold, оперативная память на 4 Gb и постоянная на 64 Gb. В более продвинутых версиях стоит процессор Intel Core i3 10-го поколения, оперативная память до 16 Gb, и твердотельный накопитель SSD до 256 Gb.
Цены на моноблок зависят от выбранной конфигурации и начинаются с 599 долларов.
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