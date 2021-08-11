ADATA представила новые модули памяти DDR5, SSD и игровые ноутбуки
Недавно компания ADATA провела презентацию, ориентированную на комплектующие для игровых ПК. Компания представила SSD, блок питания, игровую гарнитуру, свои новые высокопроизводительные модули оперативной память DDR5, а также свое программное обеспечение, которое поможет оптимизировать работу игровых компьютеров.
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Новая оперативная память представлена планками объемом 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб и будет работать с напряжением 1.1 В. Заявленная скорость - 8400 MT/s. До конца 2021 года также могут появиться XPG модули со скоростью 12 600 MT/s.
На презентации компания представила и свои новые SSD. LEGEND PCIe Gen4 – внутренний твердотельный накопитель со скоростью чтения до 7400 Мб/с. Устройство предназначено для таких работ, когда нужен быстрый обмен информацией. Например, при редактировании видео или 3D-рендеринге.
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ADATA SE920 USB4 – это внешний твердотельный накопитель. По сравнению со своим предшественником, его скорость записи и чтения увеличилась в 4 раза. Скорость выполнения операций до 4000 Мб/с. В нем компания использовала свою новую технологию охлаждения, что обеспечит быструю работу накопителя без троттлинга.
Также компания представила свои игровые ноутбуки.
14-дюймовый XPG Xenia 14 работает на базе процессоров Intel Core i5 и i7 11-поколения. В качестве графики используется Intel Iris Xe. В базе идет 16 Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 Гб. Устройство оборудовано следующими портами: Thunderbolt 4, HDMI, двумя USB Type-C и двумя USB Type-A.
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Вторая модель – 15-дюймовый Xenia 15 на процессоре Intel Core i7 11-поколения. А вот видеокарты тут NVIDIA GeForce RTX 3060 или RTX 3070. Ноутбук оснащен 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб. Экран с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц. Корпус устройства выполнен из магниевого сплава.
Когда новинки поступят в продажи будет известно позднее.
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