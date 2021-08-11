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Компания Cubot выпустила смартфон Cubot Max 3 с планшетной диагональю. У модели удобное соотношение сторон, что вкупе с 6.95-дюймовым дисплеем и разрешением HD+ позволяет с комфортом запускать различного рода контент. При всем этом, устройство способно выполнять и другие повседневные задачи, в том числе и фотосъемка.

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Экран с соотношением сторон 20,5:9 одинаково подойдет для каждодневного серфинга в Интернете, общения в социальных сетях, а что самое главное – для фильмов. Фронталку разместили в углу, поэтому вы не будете заострять на ней внимание при просмотре полноэкранного контента. Емкость аккумулятора в 5000 mAh не позволит устройству постоянно разряжаться.

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Что касается камер, тот тут основная с тремя модулями (основной датчик 48Мп и макромодуль 5 Мп.). Устройство может похвастаться ночным режимом и автоматической обработкой ваших селфи для улучшения качества. Смартфон работает на базе OC Android 11.

Смартфон оснащен восьмиядерным SoC MediaTek Helio P22 и 4 Гб ОЗУ. Постоянна память равная 64 Гб, есть возможность ее расширения microSD картой. Еще одной фишкой, которой сейчас мало кого удивишь, является модуль NFC с возможностью бесконтактной оплаты через Google Pay.

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Разблокировать устройство можно с помощью дактилоскопического сканера.

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