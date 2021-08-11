Xiaomi представила планшет Mi Pad 5 Pro с 120 Гц и стереозвуком
Компания Xiaomi вновь решила возобновить выпуск своих планшетов Mi Pad. В новой линейке представлены сразу 2 устройства: флагманская модель Mi Pad 5 Pro и более доступная, не так сильно отличающаяся от Pro.
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Pro-версия оснащена IPS экраном с диагональю 11 дюймов и разрешением 2560х1600. Яркость – 500 нит, частота обновления – 120 Гц. В основе планшета восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870. Также компания поработала над охлаждением процессора. Что касается памяти, то тут 6 Гб оперативной и 125 Гб или 256 Гб постоянной, в зависимости от модификации. Версия с сетями 5G комплектуется только 256 Гб. Поработали и над питанием: емкость аккумулятора – 8600 mAh, имеется 67-ваттная быстрая зарядка. Также у Mi Pad 5G присутствует камера с двумя модулями на 50 Мп и 5 Мп, а у Wifi-версии 13 Мп и 5 Мп. Фронтальную камеру можно использовать для разблокировки по лицу.
К планшету можно докупить фирменные аксессуары: клавиатуру и стилус.
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Более доступная версия планшета не имеет модуля 5G, улучшенной системы акустики. Процессор тоже установили попроще – Qualcomm Snapdragon 860. Аккумулятор на 8720 mAh с быстрой 33-ваттной зарядкой. Камера представлена одним модулем на 13 Мп.
Цены начинаются с 308$ и заканчиваются 540$. Всего представлено 6 модификаций.
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