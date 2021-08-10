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В США журналисты получили физическую возможность потрогать Steam Deck. К сожалению, там были определённые ограничения, поэтому всего продемонстрировать было нельзя.

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Консоль от Valve сравнили с другой консолью AYA NEO. AYA NEO – это достаточно популярная портативная консоль, которая тоже работает на Zen 2. Однако она оборудована встроенной графикой Vega, которая слабее, чем RDNA 2 у Steam Deck.

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AYA NEO Для сравнения на консолях была запущена игра DOOM Eternal: результаты в одних и тех же сценах оказались абсолютно разными. Так, у AYA NEO – 37 FPS, у Steam Deck – 59 FPS. Это довольно ощутимая разница. Если брать в процентном соотношении, то консоль от Valve на 59,4% лучше.

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На данный момент в индустрии достаточно широкий выбор портативных консолей. Тот же Nintendo Switch OLED, обычный Nintendo Switch, AYA NEO, One XPlayer на базе Intel Core i7 Tiger Lake и Xe-LP (Iris) и Steam Deck.

AYA NEO стала достаточно популярной консолью на рынке. В качестве альтернативы, если вы предпочитаете игровую индустрию на Windows, то One XPlayer явно ваш выбор. Steam Deck отлично подойдет людям, которые любят открытый исходный код. Вы должны понимать, что это реальный ПК. Туда можно устанавливать все, что вы хотите: любые OC, любые программы.