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Вероятнее всего, слухи о переходе PlayerUnknown's Battlegrounds на бесплатную основу в скором времени подтвердятся. В 2019 году разработчиками уже вдвигалась идея перевода игры на модель free-to-play, однако из-за отзывов тестеров от нее отказались.

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Недавно инсайдер PlayerIGN опубликовал в своем Twitter пост. Он упомянул, что если разработчикам понравится фидбэк от игроков, то PUBG сделают полностью бесплатной в Steam. Теперь все будет зависеть от отзывов игроков в неделю free-to-play.

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Ранее в PlayerUnknown's Battlegrounds уже проходили бесплатные выходные, но это были именно несколько дней. Сейчас же геймерам предоставят целую неделю бесплатной игры.

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Пока что в PUBG можно будет поиграть совершенно бесплатно только на протяжении 7 дней, а именно: с 10 по 16 августа.

Если игру сделают бесплатной, то сложно представить, что будет ждать игроков. В частности, многих волнует именно момент с читерами. То же произошло и с CS:GO при переходе на модель free-to-play, когда игроки стали жаловаться на слишком частые встречи с читерами. Но есть надежда, что разработчики смогут найти какое-либо решение, и можно будет комфортно играть в PlayerUnknown's Battlegrounds.