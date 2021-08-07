По информации инсайдера, PUBG может стать бесплатной
Вероятнее всего, слухи о переходе PlayerUnknown's Battlegrounds на бесплатную основу в скором времени подтвердятся. В 2019 году разработчиками уже вдвигалась идея перевода игры на модель free-to-play, однако из-за отзывов тестеров от нее отказались.
реклама
Недавно инсайдер PlayerIGN опубликовал в своем Twitter пост. Он упомянул, что если разработчикам понравится фидбэк от игроков, то PUBG сделают полностью бесплатной в Steam. Теперь все будет зависеть от отзывов игроков в неделю free-to-play.
Ранее в PlayerUnknown's Battlegrounds уже проходили бесплатные выходные, но это были именно несколько дней. Сейчас же геймерам предоставят целую неделю бесплатной игры.
реклама
Пока что в PUBG можно будет поиграть совершенно бесплатно только на протяжении 7 дней, а именно: с 10 по 16 августа.
Если игру сделают бесплатной, то сложно представить, что будет ждать игроков. В частности, многих волнует именно момент с читерами. То же произошло и с CS:GO при переходе на модель free-to-play, когда игроки стали жаловаться на слишком частые встречи с читерами. Но есть надежда, что разработчики смогут найти какое-либо решение, и можно будет комфортно играть в PlayerUnknown's Battlegrounds.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила