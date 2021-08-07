В Epic Games, Uplay и Steam раздают пробные доступы к разным играм
На этой неделе в Epic Games, Uplay и Steam начались раздачи пробных доступов к следующим играм:
Far Cry 5
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Компания Ubisoft на этой неделе предлагает игрокам отправиться в виртуальный штат Монтана и дать отпор местным культистам. Ubisoft запустила бесплатные выходные в Far Cry 5 для PS4, Xbox One и ПК.
Думаю, большинство из вас слышал про серию игр Far Cry и примерно знает, что и как там происходит. Во всех играх линейки всегда присутствуют колоритные злодеи, хороший сюжет и геймплей, который затягивает на несколько десятков часов.
В Far Cry 5 нам предстоит противостоять культу под названием Врата Эдема, который находится под руководством никоего Иосифа Сида.
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Акция продлится до 9 августа 23:00 по МСК, поэтому рекомендую воспользоваться данной халявой и постараться пройти игру за отведённое время. На ПК скачать её можно сразу в Epic Games и Uplay.
Back 4 Blood
Думаю, многие слышали про игру под названием Back 4 Blood. Это игра, созданная авторами Left 4 Dead. Разработчики снова создали кооперативный шутер на 4 человека, в котором игрокам предстоит сражаться с полчищами ужасных зомби. В игру добавили много разнообразных карт и способов борьбы с зомби.
К игре бесплатно можно получить ключ на бета-тест, который продлится до 9 августа 22:00 по МСК. Для этого заходим на этот сайт и следуем инструкции. После получения ключа активируем его в Steam.
A Plague Tale: Innocence
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Следующая игра – A Plague Tale: Innocence. Раздача проходит в Epic Games Store. Это эмоциональная приключенческая игра, в которой присутствуют элементы стелс-экшена и хоррора. История расскажет о брате и сестре, путешествующих по охваченной чумой средневековой Франции.
Им нужно объединиться с другими сиротами, встречающимися им на пути, дабы с помощью огня и света победить агентов Святого престола и гигантских полчищ крыс.
Игра имеет высокие оценки от пользователей.
Другие игры в Steam
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В Steam на этой неделе стали временно бесплатными сразу три игры:
- менеджмент-симулятор фэнтезийной таверны Crossroads Inn Anniversary Edition
- ролевой экшен Dungeon Defenders: Awa
- головоломка Bro, where`s My head???
Во все эти три игры можно сыграть совершенно бесплатно до 9 августа 20:00 по МСК.
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