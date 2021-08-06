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Компанией AMD наконец сняты все ограничения на опубликование обзоров ее новой линейки процессоров Ryzen 5000 G со встроенным графическим процессором. Одним из таких стал обзор портала Tom’s Hardware выпустил свой обзор на топовую модель Ryzen 7 5700 G. Чип установили в готовую сборку от компании Hewlett-Packard. Согласно отчету портала, у нового процессора значительно вырастает производительность от использования быстрой оперативной памяти.

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В тесте использовали планки оперативной памяти с частотой 3200 МГц в одноканальном и двухканальном режимах. Помимо этого, новинку протестировали и с оперативной памятью частотой 4000 МГц. Тесты проводились с использованием встроенного графического процессора Vega 8 с частотой 2000 МГц. На изображении ниже приведены результаты тестирования производительности:

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Портал отметил, что у новинки самая быстрая встроенная графика среди всех APU, однако разница с Ryzen 7 4750 G составила лишь 7%.

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В итоге мы имеем 16-поточный процессор, рекомендованная цена которого – 359 долларов.

Но насколько будет целесообразно покупать данный процессор? Для сравнения возьмем гибридный процессор Ryzen 7 PRO 4750 G, который сейчас можно найти почти за 30000 рублей. Этот процессор оснащен архитектурой Zen 2, которая однозначно хуже Zen 3 в Ryzen 7 5700 G.

Ryzen 7 PRO 4750 G довольно сложно найти в продаже, так как дефицит видеокарт породил огромный спрос на процессоры со встроенной графикой. За эту стоимость можно найти Ryzen 7 5800 X, который будет лучше по процессорной производительности, но без встроенной графики. С такой расстановкой цен 5700 G будет намного дороже 4750 G и во время дефицита видеокарт навряд ли станет хорошим решением.

Так что, если вам нужен процессор именно с 8 ядрами и 16 потоками на Zen 3, то сейчас логичнее взять Ryzen 7 5800 X1 и присмотреться к дискретной видеокарте.