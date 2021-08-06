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Начались продажи новой серии процессоров от компании AMD – Ryzen 5000 G, построенные на архитектуре Zen 3. Новые чипы позиционируются, в первую очередь, как геймерское решение. У новинок производительная встроенная графика, из-за чего можно пользоваться системой без дискретного видеоадаптера.

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В серии AMD Ryzen 5000 G имеется шесть моделей. Линейка делится на модели с индексом G и GE. У моделей с индексом GE уменьшенный тепловой пакет и заниженные базовые частоты.

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Самая младшая модель – Ryzen 3 5300GE. Это четырехъядерный процессор с восемью потоками, работающий на частотах до 4.2 ГГц. Заявленный TDP всего 35 Вт. Аналогичным тепловым пакетом обладают Ryzen 5 5600GE и Ryzen 7 5700GE.

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Ryzen 5 5600GE – середняк среди моделей GE. Это шестиядерный процессор с двенадцатью потоками. Максимальная частота достигает 4.4 ГГц.

Ryzen 7 5700GE – старшая модель с восемью ядрами и шестнадцатью потоками. Максимальная частота до 4.6 ГГц.

Старшие модели линейки представлены моделями Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G. Отличие от младших моделей состоит в увеличенных базовых частотах и повышенным до 65 Вт. TDP.

Цены на российском рынке пока не известны и должны быть объявлены производителем позднее.