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Colorful выпустила новую видеокарту RTX 3060 в новом стиле под названием IGame формата Mini-ITX. Кожух видеокарты окрашен в бело-серебристый тон, а передняя часть устройства обладает матовом серебристым покрытием. Её длина составляет 182 мм, а высота в два слота.

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У вентилятора на видеокарте 11 лопастей вентилятора белого цвета, которые нагнетают воздух к центральному радиатору. Он в свою очередь состоит из четырёх 6 мм тепловых трубок, которые проходят через бок радиатора с алюминиевыми ребрами.

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На борту у этой видеокарты так же 3584 CUDA-ядер, так же как и у других RTX 3060. У этой видеокарты есть одна очень важная функция: одним кликом вы можете достигнуть частоты в 1792 МГц. Видеокарта оснащена графическим процессором Ampere GA106 с 12 ГБ видеопамяти формата GDDR6, которая работает на скорости 15 Гбит в секунду при пропускной способности 360 Гбит в секунду.

В наименовании модели видеокарты присутствует буква L. Это означает, что у видеокарты есть защита от майнинга – LHR (Lite Hash Rate).

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Видеокарта питается от одного восьмиконтактного разъема и потребляет 170 Вт. Что касается графических портов, то их четыре: три DisplayPort и один HDMI.

Насчет цены пока точно не известно, но обещают, что она будет начинаться от 500 долларов.