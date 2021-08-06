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В Интернете появилась информация о характеристиках 12-го поколения процессоров от Intel. Инсайдеры опубликовали запись, в которой содержится информация об энергопотреблении новых процессоров – и судя по всему, у готовящихся к презентации процессоров в этом плане показатели скромными не будут.

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Так, в отчетах инсайдеров сказано, что у нового поколения чипов Intel Alder Lake будут увеличены требования к питанию на 20 процентов в сравнении с прошлыми семействами процессоров Rocket Lake и Comet Lake. Это означает, что в десктопных моделях электропотребление увеличится на 50-100 Вт.

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Стоит отметить, что по прогнозам «аппетит» повысится у всех процессоров новой линейки, в том числе у потребительских процессоров, где TDP будет равняться 125 Вт и 65 Вт, и мобильных процессорах с TDP 35 Вт. По словам источника, увеличится тепловой пакет до 165 ВТ, что может привести к осложнениям в охлаждении без замены системы охлаждения при обновлении ПК.

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По последним данным, компания Intel запланировала презентацию на 27 октября 2021 года, где представит новую линейку процессоров Intel Alder Lake. Тогда же должны представить и чипсет Z690 с поддержкой PCI Express 5.0 и новое пятое поколение оперативной памяти.