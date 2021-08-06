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Игровые дискретные видеокарты от Intel DG2 на архитектуре Xe-HPG, выход которых планировался на четвёртый квартал 2021 года, а именно ближе зиме, будет выпущена в следующем году.

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Один из китайских источников четко дал понять, что больше сведений о видеокарте будет доступно только после выставки CES 2022.

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Так что ряд видеокарт, которые ждали к концу этого года, выйдут уже в начале 2022 года. Возможно, что компания Intel презентует сразу всю линейку видеоадаптеров.

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Напомню, что компания Intel планирует выпустить видеокарту, способную конкурировать с NVIDIA RTX 3070. Это значит, что это игровая видеокарта, которая должна будет работать в диапазоне 2К при максимальных настройках. Как ее работа будет физически реализована, и как будет работать ее программное обеспечение – пока неизвестно.

В линейке представлены 6 видеокарт. Разброс характеристик видеокарт в линейке будет большой: видеопамять будет начинаться с 4 ГБ GDDR6 и заканчиваться 16 ГБ. Шина памяти у младших устройств равна 64-бит, у старшей же равна 256-бит.

Характеристики всех моделей линейки Intel Xe-HPG DG2 представлены на картинке ниже:

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Что касается розничных цен, то тут пока никакой информации нет.