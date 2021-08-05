Китайские СМИ назвали причины отсутствия 5G в HUAWEI P50
Компания HUAWEI оснастила свои флагманы P50 и P50 Pro процессорами Qualcomm Snapdragon 888 и Kirin 9000, однако поддержки новых сетей 5G нет. Китайские СМИ опубликовали подробные данные, где упомянуты причины отсутствия у новых флагманов пятого поколения мобильной связи, а также перспективы будущих новых устройств.
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Журналисты связывают отсутствие 5G-модема с патентами на радиочастотные фильтры других компаний, которые нужны для корректного функционирования. Устройства можно разделить на 2 вида:
1) для поверхностных волн (SAW)
2) для объемных волн (BAW)
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Отгрузкой почти 90% устройств второго типа (BAW) занимается компания Broadcom, 8% за компанией Qorvo. Обе компании находятся в США. На рынке SAW также сложилась монополия за японских и американских производителей. Из-за санкционных ограничений компания HUAWEI не может закупить соответствующую электронику.
Также они сообщают, что производитель вместе со своими партнерами начал разрабатывать собственную альтернативу этим компонентам. Ходят слухи, что возможно появление Mate50 с сетями 5G ко второму кварталу следующего года. У смартфона будет топовый процессор Snapdragon 898, из-за того, что производство их процессоров остановлено из-за санкций США.
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