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Компания HUAWEI оснастила свои флагманы P50 и P50 Pro процессорами Qualcomm Snapdragon 888 и Kirin 9000, однако поддержки новых сетей 5G нет. Китайские СМИ опубликовали подробные данные, где упомянуты причины отсутствия у новых флагманов пятого поколения мобильной связи, а также перспективы будущих новых устройств.

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Журналисты связывают отсутствие 5G-модема с патентами на радиочастотные фильтры других компаний, которые нужны для корректного функционирования. Устройства можно разделить на 2 вида:

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1) для поверхностных волн (SAW)

2) для объемных волн (BAW)

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Отгрузкой почти 90% устройств второго типа (BAW) занимается компания Broadcom, 8% за компанией Qorvo. Обе компании находятся в США. На рынке SAW также сложилась монополия за японских и американских производителей. Из-за санкционных ограничений компания HUAWEI не может закупить соответствующую электронику.

Также они сообщают, что производитель вместе со своими партнерами начал разрабатывать собственную альтернативу этим компонентам. Ходят слухи, что возможно появление Mate50 с сетями 5G ко второму кварталу следующего года. У смартфона будет топовый процессор Snapdragon 898, из-за того, что производство их процессоров остановлено из-за санкций США.