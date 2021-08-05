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iPhone научили удалять блики с фото

Пользователи iOS 15 beta 4 обнаружили, что у iPhone появилась функция автоматического удаления бликов
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Пользователями iPhone не так давно было обнаружено интересное нововведение: устройства под управлением iOS 15 beta 4 научили автоматическому удалению бликов с фотоснимков. Так как компанией ничего не было заявлено про новую функцию, то для пользователей это был сюрприз.

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При съемке на iPhone под управлением iOS 14 и старее на фото при ярком свете часто возникали зеленые пятна. Блики в объективе возникают, когда яркость источника света значительно сильнее, чем у других частей сцены. 

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Как показывают отзывы пользователей бета-версии iOS 15, происходит программное удаление бликов. Ниже показан результат действия функции. Кадр справа обработан:

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Стоит отметить, что искусственный интеллект умеет распознавать не все поверхности. Так, он не умеет обрабатывать деревья. Возможно, все из-за того, что ИИ воспринимает блики как отдельные источники света. Поэтому функцию пока можно назвать сырой. Нормальная работа будет, скорее всего, в релизной версии iOS 15.

Владельцы отметили, что пользоваться этой функцией можно только на iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12. У владельцев iPhone 8 Plus попробовать новую функцию не удалось. Видимо, появилась она только на устройствах с процессорами Apple A12 Bionic и свежее. Работает функция только на статичных снимках, в Live Photo блики сохраняются.

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