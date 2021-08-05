Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователями iPhone не так давно было обнаружено интересное нововведение: устройства под управлением iOS 15 beta 4 научили автоматическому удалению бликов с фотоснимков. Так как компанией ничего не было заявлено про новую функцию, то для пользователей это был сюрприз.

реклама

При съемке на iPhone под управлением iOS 14 и старее на фото при ярком свете часто возникали зеленые пятна. Блики в объективе возникают, когда яркость источника света значительно сильнее, чем у других частей сцены.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как показывают отзывы пользователей бета-версии iOS 15, происходит программное удаление бликов. Ниже показан результат действия функции. Кадр справа обработан:

реклама

Стоит отметить, что искусственный интеллект умеет распознавать не все поверхности. Так, он не умеет обрабатывать деревья. Возможно, все из-за того, что ИИ воспринимает блики как отдельные источники света. Поэтому функцию пока можно назвать сырой. Нормальная работа будет, скорее всего, в релизной версии iOS 15.

Владельцы отметили, что пользоваться этой функцией можно только на iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12. У владельцев iPhone 8 Plus попробовать новую функцию не удалось. Видимо, появилась она только на устройствах с процессорами Apple A12 Bionic и свежее. Работает функция только на статичных снимках, в Live Photo блики сохраняются.