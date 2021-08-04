Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
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Steam опубликовал данные опроса за июль. Опрос касается как центральных процессоров, так и видеокарт.
Глядя на таблицу, видно, что железо AMD более высокого уровня достаточно популярно, особенно если говорить, опираясь на тактовые частоты от 3.7 ГГц и выше. Но более бюджетные предложения от Intel обеспечили всё-таки куда большую часть рынка.
Что касается видеокарт, то тут доминируют адаптеры от NVIDIA. Общая доля рынка зелёных составила 75.41%. Доля AMD же составляет всего лишь 15.31%, а Intel – 9.09%.
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За июль наибольший рост наблюдается у мобильной видеокарты RTX 3060. Прирост среди геймеров, использующих мобильную RTX 3060, составил 0.15%. Далее за ней следовали GTX 550 Ti, у которой также прирост на 0.15% и RTX 3060 версии для ПК с приростом на 0.13%.
Среди разных поколений видеокарт от NVIDIA самыми популярными остаются устройства на архитектуре Pascal (GTX 1000) – 25.62%. Следом идут видеокарты Turing GTX (GTX 1600) – 15.13%, Turing RTX (RTX 2000) – 12.65%, Maxwell (GTX 900) – 4.49% и Ampere (RTX 3000) – 3.8%.
Доля AMD значительно ниже. Polaris (RX 400 и RX 500) – 5.1%, Vega (APU+Discrete) – 2.17%, у RDNA1 – 1.57%, а RDNA2 – вообще 0.30%.
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Ситуация может измениться лишь с выпуском RDNA3, а это 2022 год.
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