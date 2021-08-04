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В рамках мероприятия Chinajoy 2021 AMD официально презентовала свой новый графический процессор среднего сегмента RX6600 XT. Видеокарта сможет справиться со всеми игровыми новинками в разрешении 1080p.

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Это видеокарта с графическим процессором NAVI 23 XT, которая обладает 2048 потоковыми процессорами. Работает она на частотах 2359 МГц в игровом режиме и 2589 МГц в Boost режиме. Новинка обладает 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и шиной памяти 128 бит. Также у адаптера 23 Мб Infinity Cache. TDP же составляет 160 Вт, питание будет через один 8-пиновый коннектор

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RX6600 XT сравнили с RTX 3060, в которой, кстати, 12 ГБ. Судя по тестам, RTX 3060 проигрывает почти во всех играх, причём не с маленьким отрывом. Единственная игры, в которой видеокарта от Nvidia превосходит видеокарту от AMD – Horizon Zero Dawn, где у RTX 3060 на 3 FPS больше. Тестирование происходило в Full HD при максимальных настройках, и использовалась функция Resizable BAR.

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Также новую AMD RX6600 XT сравнили с предшественником – RX 5600 XT, которая использовала обрезанный графический чип NAVI10. В итоге новинка превосходит прошлое поколение в 1,4 – 1,7 раз.

Производитель уже готовится к запуску. Официальный старт продаж начнется 11 августа.