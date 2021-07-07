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Nintendo представила обновлённую консоль Switch

Теперь консоль еще и с OLED-экраном
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В обновленную Nintendo Switch внедрили OLED-экран с диагональю 7 дюймов. Оригинальная консоль имеет 6,2-дюймовый экран, а версия Lite – 5,5-дюймовый экран.

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Изменились и габариты, правда не сильно: в длине гаджет прибавил 3 мм (239 мм против 242 мм). Вес увеличился до 320 грамм, в то время как ранее был 297 грамм.

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Консоль, которая, кстати, будет выпущена в октябре, будет оснащена встроенными динамиками с улучшением звучания и внутренней памятью, равной 64-м Gb. Будет наличие LAN-порта, а также широкой регулируемой опоры, предназначенной для настольного режима.

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Остальные параметры остались без изменений. Разрешение все то же: у портативного режима - 1280x720, у ТВ-режима – 1920x1080. Что касается питания, то емкость аккумулятора осталась точно такой же – 4310 mAh, а время работы до 9 часов.

Также компания подтвердила информацию о том, что нового процессора и расширенной оперативной памяти не ожидается. Тут все то же самое, что и в прошлой версии консоли.

Будут поддерживаться все те же игры, какие имеет нынешняя консоль. Однако сам геймплей немного изменится ввиду увеличенного дисплея.

Продажа начнется в октябре. Приставки будут в 2 цветовых схемах: белые устройства и неоново-красные/неоново-синие.

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