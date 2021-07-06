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Все знают, что, начиная с iPhone X, Apple отказалась от использования технологии разблокировки устройств с помощью сканера отпечатка пальцев в пользу новой технологии распознавания лица Face ID. Однако несмотря на то, что компания указывала на то, что технология Touch ID несовершенна, она все же не отказалась от нее.

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Возможно, в скором будущем эта технология вернется в новые устройства Apple. На это указывает новый патент.

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На картинке выше можно увидеть новое изображение к патенту Apple, которому несколько лет. На этом изображении устройство, у которого дактилоскопический датчик расположен сбоку. У старого изображения патента был силуэт гаджета, скорее схожего с планшетным ПК. На новом же явно изображен смартфон.

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Слева у гаджета выключен дисплей. В середине он с включенным экраном. Справа же устройство разблокировано. Для разблокировки у гаджета сбоку имеется дактилоскопический датчик, у которого имеется номер 501.

Ранее многими инсайдерами и аналитиками неоднократно было сообщено о намерениях Apple встроить данный сканер в боковую кнопку включения смартфона. Кстати, эта технология уже задействована в планшете iPad Air. Также ходят слухи о тестировании разработчиками подэкранного сканера отпечатков пальцев.