Microsoft уже запланировала первое крупное обновление Windows 11 во второй половине 2022 года
Новая операционная система Windows 11 еще не успела выйти, а компанией Microsoft уже озвучены планы по поводу выхода дальнейших обновлений новой OC. По словам компании, периодичность выпуска больших апдейтов будет равняться одному году. Согласно их планам, распространение первого крупного обновления для Windows 11 уже запланировано на вторую половину 2022 года.
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Однако, выход обновлений для OC Windows 11 не исчерпывается 1 разом в году. Компанией все также будет действовать практика распространения обновлений во вторники исправлений «Patch Tuesday». Выход таких накопительных обновлений осуществляется раз в месяц. Если же вдруг потребуется срочно установить какую-либо неисправность, то будут выходить и дополнительные внеочередные накопительные обновления.
Подобный принцип выхода апдейтов уже применяется в Windows 10. Еще с октября 2003 года компания Microsoft начала официально распространять свои обновления во вторники исправлений.
Помимо этого, компания сообщила о поддержке в течение двух лет каждой версии пользовательского варианта новой OC, для которых будут выходить обновления. Предназначенные для предприятий и образовательных учреждений версии OC будут получать апдейты три года.
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