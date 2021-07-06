Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как только вышел анонс новой операционной системы Windows 11, компания Microsoft рассказала о возможности бесплатного перехода пользователей Windows 10 на новую OC. Через некоторое время компания назвала примерную дату начала обновления до новой OC всех желающих, чьи устройства подходят под системные требования. Начнется оно в первой половине 2022 года. Теперь же компания рассказала о том, что может ограничить период времени, в течении которого можно будет обновиться до Windows 11.

реклама

За Microsoft есть право на окончание периода бесплатного обновления, однако этот период закончится не ранее, чем через 1 год после запуска. Тем не менее, пока точной даты бесплатной раздачи обновления для ПК, подходящих под системные требования, пока нет.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Это значит, что пользователям в течение 2022 года точно будет доступен переход с Windows 10 на Windows 11. Будет ли действовать данная возможность в 2023 году, на данный момент не известно.

Также компания сообщила о том, что распространение обновлений будет проходить не сразу по всему миру, а будет постепенно распространяться по различным странам и регионам. То же самое обычно происходит и с мобильными устройствами. Поэтому дата перехода с Windows 10 на Windows 11 в нашей стране пока не известна.