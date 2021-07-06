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Ютубер Тайлер МакВикер смог запустить нулевую версию популярной игры Cyberpunk 2077. Оказалось, что сделать это достаточно просто. Для этого вам нужно иметь физическую копию игры, после чего достаточно лишь отключить от сети свою консоль и удалить все файлы обновлений игры. Провернув все эти действия, вы сможете запустить игру сентябрьской сборки 2020 года. Причем, хоть она и не полностью доработана, в этой сборке контента гораздо больше, чем в финальной версии, вышедшей 10 декабря 2020 года.

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Все эти элементы показывают, как много пришлось вырезать на поздних этапах разработки из-за того, что разработчики торопились и старались скорее завершить работу над игрой.

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Так, например, продавцы, стоящие в Найт-Сити, по задумке авторов должны были торговать с главным героем. У некоторых владельцев магазинов была возможность перемещения в городе, поскольку на карте отображались значки, показывающих путешествующих торговцев. Иначе выглядела и карта, которая должна была быть трехмерной.

Также стоит отметить, что разработчикам пришлось доделывать и внедрять многие элементы игры всего за последние два месяца до выпуска.

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На список всех вырезанных элементов можно глянуть в Google документе, который Тайлер МакВикер часто дополняет.