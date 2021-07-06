Microsoft все же выпустит обновление Windows 10 21H2 с новыми функциями
Не так давно был анонс новой операционной системы Windows 11. Обновление до новой OC должно начать позже в текущем году. При чем выпуск обновлений для Windows 10 не прекратится. Следующим крупным обновлением для Windows 10 станет пакет 21H2, который должен быть выпущен к октябрю 2021 года и будет содержать в себе некоторые новые функции.
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Октябрьское обновление предназначено, прежде всего, для тех пользователей, которые по системным требованиям не смогут обновиться до новой версии операционной системы или же по каким-либо причинам не захотят этого сделать. Поддержка Windows 10 компанией Microsoft будет продолжаться до 2025 года, однако таких масштабных обновлений больше не будет. Хотя октябрьское обновление все же добавит пару функций.
В майском обновлении компанией были внесены некоторые изменения в Windows Hello. Теперь поддерживаются сразу несколько камер, что удобно, если у вас и внешняя, и встроенная камеры. Установка обновления 21H2 даст пользователям использование совместимой с данной функцией внешней камеры, если ноутбук в закрытом состоянии или вы подключили его к док-станции.
Пользователям без прав администратора станет доступно добавление языковых пакетов и соответствующих языковых функций. Помимо этого, разработчики работают и над улучшениями функции печати.
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