Компания AMD прекратила поддержку 13 серий видеокарт Radeon
Выход драйвера Adrenalin 21.6.1 преподнес владельцам некоторых серий видеокарт от AMD неприятную ситуацию. Компанией была прекращена поддержка целых тринадцати серий фирменных графических адаптеров, в том числе и линейка Radeon Fury, представленная в 2015 году.
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Информацию о выводе из эксплуатации большого числа видеоадаптеров компания подтвердила в своем блоге. «Под раздачу» попали такие серии как Radeon 200 и Radeon 300, а также более старые устройства, в том числе и линейка Radeon HD 7000. Все эти модели признаны устаревшими, что послужило отказом от дальнейшей их поддержки, а последняя версия графического драйвера для них - Adrenalin 21.5.2. Все это касается и моделей мобильных видеоадаптеров, которые перечислены на картинке ниже.
Также компанией отмечен и тот факт, что для данных устройств не планируются дополнительные релизы программного обеспечения. AMD не упомянула, возможен ли выпуск патчей безопасности для серий видеокарт, попавших в разряд устаревших. Помимо этого, графические драйверы для Windows 7 производителем переведены в разряд устаревшего ПО.
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Компания AMD порекомендовала владельцам устаревших комплектующих обновиться до актуальных моделей видеокарт.
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