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Выход драйвера Adrenalin 21.6.1 преподнес владельцам некоторых серий видеокарт от AMD неприятную ситуацию. Компанией была прекращена поддержка целых тринадцати серий фирменных графических адаптеров, в том числе и линейка Radeon Fury, представленная в 2015 году.

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Информацию о выводе из эксплуатации большого числа видеоадаптеров компания подтвердила в своем блоге. «Под раздачу» попали такие серии как Radeon 200 и Radeon 300, а также более старые устройства, в том числе и линейка Radeon HD 7000. Все эти модели признаны устаревшими, что послужило отказом от дальнейшей их поддержки, а последняя версия графического драйвера для них - Adrenalin 21.5.2. Все это касается и моделей мобильных видеоадаптеров, которые перечислены на картинке ниже.

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Также компанией отмечен и тот факт, что для данных устройств не планируются дополнительные релизы программного обеспечения. AMD не упомянула, возможен ли выпуск патчей безопасности для серий видеокарт, попавших в разряд устаревших. Помимо этого, графические драйверы для Windows 7 производителем переведены в разряд устаревшего ПО.

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Компания AMD порекомендовала владельцам устаревших комплектующих обновиться до актуальных моделей видеокарт.