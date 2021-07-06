Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Компания AMD прекратила поддержку 13 серий видеокарт Radeon

Производитель вывел из эксплуатации большое число устройств
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Выход драйвера Adrenalin 21.6.1 преподнес владельцам некоторых серий видеокарт от AMD неприятную ситуацию. Компанией была прекращена поддержка целых тринадцати серий фирменных графических адаптеров, в том числе и линейка Radeon Fury, представленная в 2015 году.

реклама

Информацию о выводе из эксплуатации большого числа видеоадаптеров компания подтвердила в своем блоге. «Под раздачу» попали такие серии как Radeon 200 и Radeon 300, а также более старые устройства, в том числе и линейка Radeon HD 7000. Все эти модели признаны устаревшими, что послужило отказом от дальнейшей их поддержки, а последняя версия графического драйвера для них - Adrenalin 21.5.2. Все это касается и моделей мобильных видеоадаптеров, которые перечислены на картинке ниже.

анонсы и реклама
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Также компанией отмечен и тот факт, что для данных устройств не планируются дополнительные релизы программного обеспечения. AMD не упомянула, возможен ли выпуск патчей безопасности для серий видеокарт, попавших в разряд устаревших. Помимо этого, графические драйверы для Windows 7 производителем переведены в разряд устаревшего ПО. 

реклама

Компания AMD порекомендовала владельцам устаревших комплектующих обновиться до актуальных моделей видеокарт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd radeon видеокарта видеокарта amd видеокарта radeon
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
3
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
19
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
5

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
121
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
94
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
170
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
5
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
28
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
142
Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
36
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
40
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
36
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
19
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
21
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
19
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
35
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
10
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
14
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
17
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
33
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
10
Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
16
Европейские цены на видеокарты рухнули, а рынок ждёт появления антимайнерских моделей – 3dcenter
9

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
80
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
56
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
19
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
24
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
3

Сейчас обсуждают

swr5
11:39
Ошибаетесь! На такой винде останутся только самые упоротые. Вменяемые пользователи давно уже используют Линукс.
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
Alexander Stolz
11:38
Зачем ему отдыхать? Ты зашёл в новость и даже откомментил - автор заработал деньги.
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Alexander Stolz
11:38
Чтобы ты прочитал и автор заработал на певас.
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Alexander Stolz
11:36
Скорее всего DOGE спокойно переживёт автора сего выcepа))
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
kiberman
11:36
А чем ue4 - плох?, бесплатный-минимум комиссии, все фичи включая исходники доступны, что-то не устраивает дописал своё или модифицировал для нужд игры. . Хороший свой движок уровня некст-ген,написать...
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
LagunaFAN
11:33
Переустанавливаю раз в год десятку. И то только чтобы очистить ее, а не из-за критических ошибок или багов. Не понимаю откуда берутся такие громкие заявления, вроде "Десятку необходимо переустанавлив...
Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
Varenie
11:31
Это пост байт на коменты ? Или на ЛОХА ?
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Сергей Басий
11:30
не зелот а отсос как ры достал
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
Сергей Светлый
11:30
Пипец, какая дичь
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
LoL
11:28
Все зависит от конечного исполнения, но всё же:
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем