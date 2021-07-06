Продажа видеокарт стала выгоднее добычи криптовалюты
В середине мая цена на криптовалюты снизилась в несколько раз, что послужило основанием для притока большого количества видеокарт на вторичный рынок. Майнеры стали повально отказываться от дальнейшей добычи криптовалют и стали распродавать свои видеокарты. Причем оказывается, что прибыль с продажи значительно выше, чем при добыче.
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Цены на видеоадаптеры все больше растут на вторичном рынке. Согласно данным российской газеты «Коммерсантъ», цены на видеокарты NVIDIA RTX в интернет-сервисе «Авито» выросли в среднем на 15 процентов, а средняя цена стала равняться 85 тысячам рублей. Также произошло и увеличение количества предложений. В сравнении с апрелем этот показатель увеличился на 27 процентов. Вырос и спрос на видеоадаптеры: на устройства от AMD – на 12 процентов, на устройства от NVIDIA – на 7 процентов.
Окупаемость оборудования неразрывно связана с ценами на криптовалюты. Рыночным идентификатором выступают Bitcoin и Ethereum. Поскольку в мае 2021 года произошло снижение цен на криптовалюты, майнинг для многих стал нерентабелен. Это и привело к притоку большого количества устройств на б\у рынок. Основная прибыль от продажи видеокарт получается от того, что многими майнерами видеоадаптеры были куплены еще до сильного повышения цен.
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