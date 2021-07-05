В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
Центр обновления – это служба Windows, которую невзлюбили практически все пользователи этой десктопной операционной системы. Зачастую обновления приходят в самый неподходящий момент, а их установка занимает большое время и только одной Microsoft известно, сколько она будет длиться. У компании все же дошли руки до частичного решения данной проблемы.
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Теперь в новой операционной системе наконец будет демонстрироваться примерное время установки вновь вышедшего обновления. Помимо этого, компания также рассказала и про размер обновлений: теперь в Windows 11 их вес будет меньше на 40 процентов, чем обновления для прошлой версии операционной системы.
В Интернете уже есть скриншот с Windows 11, позволяющий увидеть данное нововведение. Перед перезагрузкой пользователю будет показываться примерное время, которое будет затрачено на обновление OC. Эти изменения помогу пользователям определять наиболее подходящее время для обновления OC.
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Помимо всего этого, Microsoft рассказала и о планах возращения к концепции выпуска крупных обновлений раз в год, что означает ускорение установки всех других обновлений. Насколько для вас актуально данное обновление, решайте сами.
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