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Компания 3Logic Group представила ноутбук «Гравитон Н15И-К2». Устройство выполнено в соответствии с требованиями импортозамещения. На ноутбуке в соответствии с требованиями покупателя могут быть предустановлены следующие OC: Windows 10 Профессиональная x64, Astra Linux, а также Альт.

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В устройстве применяется материнская плата отечественного производства. В качестве процессора было выбрано 8-е поколение Intel Core, а для графики используется Intel Iris Plus Graphics 655.

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Что касается памяти, то тут все как обычно: возможность расширения до 32 Gb оперативной памяти, а также установки 2.5 жесткого диска \ твердотельного накопителя либо твердотельного накопителя PCI-e/SATA формата М.2.

Производитель оснастил ноутбук IPS матрицей с разрешением 1920 х 1080 (full hd).

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Опционально может быть оснащен модулями Wifi + Bluetooth.

Устройство может быть оптимальным решением при использовании в образовательных учреждениях, поскольку устройство оснащено множеством интерфейсов для подключения различных устройств, клавиатура обладает устойчивостью к пролитым жидкостям, а аккумулятор обеспечит долгую автономную работу ноутбука.

Рекомендованная цена к началу продаж составляет 70 тысяч рублей.