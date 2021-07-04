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На криптовалютном рынке парадокс: хоть на данный момент стоимость криптовалют и снизилась, однако доходы майнеров только повысились.

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Падение криптовалюты Bitcoin отпугнуло множество майнеров, что увеличило доходы тех, кто остался. Об этом сообщил китайский портал Mydrivers.com.

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В мае 2021 года власти Китая решили начать бороться с добычей криптовалют, а также отказаться от Bitcoin. После данных решений криптовалюта Bitcoin упала в цене в два раза и остановилась на отметке 30 тысяч долларов.

Мощность сети при добыче Bitcoin уменьшилась на 50 процентов, после чего в алгоритме произошли изменения, и сложность уменьшилась на 28 процентов. Теперь время, затраченное на вычисление блока, равняется 10 минутам, в то время как ранее оно равнялось 14-19 минутам.

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При этом увеличилась и рентабельность оборудования. Приблизительные подсчеты дают нам такие результаты: при использовании одного и того же оборудования доходы майнеров увеличились до 29 долларов в день. Ранее этот показатель равнялся 22 долларам в день при том, что цена Bitcoin была значительно выше - 60 тысяч долларов.

Генеральным директором Compass Mining отмечено, что ожидается увеличение прибыли майнеров на 35 процентов.