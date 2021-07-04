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Корпорация Microsoft объяснила повышение системных требований новой операционной системы Windows 11. Руководство рассказало, почему компания не хочет обновлять старые ПК до новой OC. Также они обещали пересмотр списка процессоров, которые будут поддерживаться.

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По словам руководства Microsoft, безопасность пользователей - один из наиболее важных критериев при создании новой операционной системы. Для этой цели у оборудования должна быть поддержка шифрования на основе виртуализации VBS, функции Windows Hello, а также режим безопасной загрузки. Поддержка всех этих функций сократит опасность заражения вредоносным программным обеспечением на 60 процентов.

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Также важно то, что процессоры из списка поддерживаемых совместимы с драйверами. Они поддерживаются OEM-партнерами компании. Это гарантирует почти 100% время исправной работы устройства. Компания пообещала, что протестирует работоспособность Windows 11 с чипами Intel седьмого поколения и чипами AMD Zen 1, однако полностью не гарантирует возможность запустить релизную версию OC с данными процессорами.

Ранее компания удалила свою новую утилиту для проверки ПК на возможность установки Windows 11.