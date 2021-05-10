Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
В прошлые выходные цена криптовалюты Эфириум была близка к 4000 долларов. Теперь Эфириум пересек и эту отметку: в настоящее время (10.05.2021) цены на Эфириум выросли до 4125 долларов. Рост составляет почти 8,5% в день и более 30% в неделю. В результате рыночная капитализация Эфириума выросла до 474,8 миллиарда долларов, что составляет почти половину капитализации криптовалюты Биткоин.
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Однако цена, равная 4119 долларов – далеко не верхний предел для криптовалюты Эфириум. Она может вырасти значительно сильнее. Так, Megan Kaspar, являющаяся соучредителем, управляющий директором инвестиционной компании Magnetic, сообщила о том, что к концу года цена криптовалюты Эфириум может вырасти до 8 – 10 тысяч долларов. Аналогичные прогнозы по росту Эфириума были предоставлены аналитиками Fundstrat Global Advisors: прежде было предсказано, что цена Эфириум вырастет, вероятнее всего, до 10,5 тысяч долларов.
Однако стоимость может быть гораздо большей: Megan Kaspar сообщила, что на фоне большого обновления Ethereum EIP 1559 (оно, предположительно, должно выйти в июле этого года), означающего сокращение количества токенов, через несколько лет, благодаря активным инвестициям в криптовалюту Эфириум, цена на нее способна вырасти до 100 000 долларов.
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